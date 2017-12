Програма у рамикох Дньох Миколи М. Кочиша нєшка у Ґосподїнцох

ҐОСПОДЇНЦИ – Манифестация Днї Миколи М. Кочиша нєшка будзе предлужена у Основней школи „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох.

У рамикох тей манифестациї будзе стретнуце зоз школярами котри виучую руски язик у тей школи, на 12 годзин.

На пияток, 8. децембра, у Ґалериї Дружтва писательох Войводини (Б. Рибникар 5) на 18 годзин будзе отворена вистава роботох зоз XII Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова”, а програми у рамикох манифестациї Днї Миколи М. Кочиша буду тирвац по 14. децембер.

