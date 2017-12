Почала друга фаза реновираня Дома култури

КОЦУР – Вчера, 5. децембра, почала друга фаза реновираня коцурского Дома култури.

У другей фази роботох будзе ушорени простор коло тоалетох, ґардероби, бина Дома култури, а кед будзе достаточно средства, и велька сала.

У першей фази, котра поробена влєце, нови випатрунок достали уход Дома култури, канцелария и блаґайна, гол, чайна кухня и мала сала. Роботи окончую Мирко Бероня и Александар Дробина.

Средства за другу фазу реновираня Дома култури обезпечело КУД „Завичайне врело”. Материял за роботу донирало подприємство „Фриленд Миянович” з Нового Саду, а роботу майстрох финансує Месна заєднїца Коцур.

