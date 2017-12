Конкурс за набавку польопривредней механїзациї

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство розписало Конкурс за софинансованє набавки польопривредней механїзациї на териториї АП Войводини за 2017. рок.

Конкурс розписани як мира потримовки запровадзованя польопривредней политики за розвой валалох на териториї АП Войводини, а за софинансованє инвестицийох у польопривреди – набавки польопривредней механїзациї пре звекшанє конкурентносци, досцигованє стандардох квалитету польопривредних продуктох и обнови старей механїзациї, односно набавянє нових погонских машинох (тракторох), як и нових приключних машинох.

Конкурс отворени по 8. децембер, а документацию мож превжац на тим линку.

