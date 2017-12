Од вчера звекшана цена драгарини

СЕРБИЯ – ЯП „Драги Сербиї” вчера, 5. децембра, почало хасновац „заварту систему наплацованя” драгарини на часци авто-драги од Нового Саду по Суботицу.

Цена драгарини, хтора ше од тераз будзе раховац по прейдзеним километру, од уключованя на авто-драгу од Нового Саду по Суботицу будзе коштац 350 динари. Ґу тому, наплатна станїца при Сириґу вецей нє роби, алє отворени пейц нови, бочни наплатни рампи – Жедник, Бачка Тополя, Фекетич, Вербас и Змаєво.

ЯП „Драги Сербиї” з початком „завартей системи наплацованя” драгарини обчекує звекшанє приходох коло 80 милиони динари мешачно.

