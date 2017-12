У Беоґрадзе означени Дзень нєзависносци України

БЕОҐРАД – Дзень нєзависносци України, котри ше означує 24. авґуста, того року пре рижни причини, означени вовторок, 6 децембра, у готелу „Краун Плаза” у Беоґрадзе.

Домашнї бул амбасадор України у Републики Сербиї Олександр Александрович, а у своєй привитней бешеди, медзи иншим, визначел же ше велї важни подїї у историї України, случели праве у децембру, починаюци од 1. децембра 1991. року, кед вецей як 85 одсто жительства участвовало на референдуме о Акту за преглашеню нєзависносци України, а вецей як 90 одсто гласали за тот Акт. Друга габа националней свидомосци ше случела концом 2014. року, „Помаранчецова револуция”, тирвала 21 дзень, и приведла до демократских пременкох за вибор предсидателя України. Тиж, 6. децембра 1993. року уведзени и Дзень оружийних моцох України.

На означованю Дня нєзависносци України були присутни велї визначни госци зоз дружтвеного и политичного живота и дипломатского кору у Сербиї.

