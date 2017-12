Означени Дзень општини и Дзень ошлєбодзеня Шиду

ШИД – Нєшка означена 73-рочнїца ошлєбодзеня Шиду и Дзень општини, а означованє почало зоз Шветочну схадку ОО СУБНОР Шид, у сали Скупштини општини.

Потим делеґациї општини, СУБНОР-у и други гражданє покладли венци на спомин-памятнїк погинутим борцом на городским теметове, як и при плочи на будинку Културно-образовного центру и на памятнїк погинутим Єврейом.

Означованє предлужене у Ґалериї малюнкох „Сава Шуманович” дзе отримана Шветочна академия, хтору отворел Велимир Ранисавлєвич, предсидатель Скупштини општини.

З нагоди швета, Предраґ Вукович, предсидатель Општини, придал „Децемберску награду” найвисше општинске припознанє Станиславови Ступавскому, новинарови у пензиї, писательови и спортскому роботнїкови зоз Шиду, и Радованови Ґрчичови, руководительови фолклорного ансамблу у СКУД „Святи Сава” зоз Шиду.

З нагоди швета додзелєни и седем подзекованя, а медзи добитнїками и Деян Бобаль, предсидатель Совиту МЗ Бикич.

Тиж додзелєни и шейсц плакети, а тото припознанє, медзи иншим, додзелєне Скупштини АП Войводини и Покраїнскей Влади.

На академиї виведзена и уметнїцка часц у хторей Городски хор одшпивал державну Гимну „Боже правди”, ґлумци Аматерского театру „Бранислав Нушич” виведли рецитал автора Срдяна Малешевича, а наступел на концу и смикови квартет „Кристал стринґс” зоз Беоґраду.

