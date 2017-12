На ютре Крачунска споведз

РУСКИ КЕРЕСТУР – На ютре, 8. децембра, у парохиї св. оца Миколая будзе швето Непорочне зачатиє Пресвятей Богородици. Того дня будзе и Крачунска споведз за шицких парохиянох, як часц духовного пририхтованя за наиходзаце швето Рождества Христового – Крачун.

Висповедац ше годно на штирох Службох Божих, на 8 и 10 годзин, и пополадню на 15 и 17 годзин. Споведац помогнуц домашнїм паноцом приду и священїки з наших околних парохийох, та шицки парохиянє, и млади, поволани вихасновац тоту нагоду

Окремна споведз будзе и за дзеци и младих 24. децембра од 11 годзин и на дзецинскей Служби Божей на 11,30 годзин.

