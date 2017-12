Пред вечаршу емисию будзе „Дзецински швет”

НОВИ САД – Пред нєшкайшу емисию „Добри вечар, Войводино”, на 19,30 годзин, будзе емисия за дзеци „Дзецински швет” у котрей, медзи иншим, будзе госц Сашо Загорянски з Нового Саду.

У студию емисиї „Добри вечар, Войводино”, на 20 годзин, госц будзе Ярослав Фейди, котри пренєше упечатки зоз стретнуца привреднїкох у Турскей, як и Агнета Маслар з Нового Саду.

У другей часци емисиї будзе предлужена приповедка о дакедишнїх новинарох Рускей редакциї, тераз пензионерох, та з тей нагоди увидзице портрет Владимира Гаргая.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

