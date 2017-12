У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним 49. чишлє новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пише о активносцох Националного совиту Руснацох, алє спатрени и мотиви снованя Рускей фондациї „Рутенорум”.

На бокох рубрики „Нашо места” пише як на локалним уровню зажил Закон о защити правох пациєнтох, а „Економия” о продукциї желєняви у Дюрдьове.

„Култура и просвита” информує о манифестациї Днї Миколи М. Кочиша и 15. Руским фестивалє малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” у Новим Садзе, а спатрени и хвилькови чежки стан у руским видавательстве.

„Мозаїк” представя младого спортисту Ваню Хома з Руского Керестуре, а информує и о наградзених студентох з нагоди Дня Филозофского факултету у Новим Садзе.

Рубрика „Людзе, роки, живот” читачох упознава зоз Владимиром Латяком зоз Шибенику, ту и напис о 60-рочнїци малженства Ивановей фамелиї з Коцура, як и нове предлуженє фельтону „Як (нє) скапал рокенрол”.

„Духовни живот” зазначел як дочекани св. Миколай у керестурскей парохиї, и як преславени Кирбаї у Сримскей Митровици и Беоґрадзе, а ту и огляднуце на обнову трох крижох у Руским Керестуре.

Рубрика „Спорт” пише о успишним законченю єшеньскей часци першенства фодбалерох з Коцура, як и конєц тогорочних змаганьох у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”.

