НОВИ САД – Нєшка, у новосадским Клубу новинарох, будзе отворена вистава фотоґрафийох и представена моноґрафия „Виртуални мости” Михайла Лїкара.

На промоциї моноґрафиї, хтору видало Дружтво новинарох Войводини, буду участвовац и др Валентина Чизмар, мр Иван Телечки, Боривой Миросавлєвич, як и сам автор.

Клуб новинарох ше находзи у Войводянских бриґадох 17/III у Новим Садзе, a промоция почнє на 18 годзин.

