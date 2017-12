Дзеци дознали о творох Миколи М. Кочиша

ҐОСПОДЇНЦИ – Вчера, 6. децембра, у Основней школи „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох, годзина руского язика з елементами националней култури була пошвецена творчосци Миколи М. Кочиша, у рамикох истоменей манифестациї.

Школяре у програми пречитали биоґрафию и вецей твори нашого поету Миколи М. Кочиша, за цо их пририхтала їх наставнїца руского язика Ана Мария Рац, а потим им бешедовала о його найзначнєйших творох.

Пред конєц годзини Ирина Папуґа, секретарка Дружтва за руски язик, литературу и културу, дзецом подаровала школски прибор, а Владимир Салонски спред Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” им подаровал подобови прибор, а найновши виданя Дружтва подаровани наставнїци руского язика и школи.

