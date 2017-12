ЖАБЕЛЬ – Дом здравя Жабель и Здруженє диябетичарох општини Жабель на ютре, 8. децембра, орґанизую безплатну контролу цукру у креви и по потреби и препатрунок интернисти.

Акция будзе отримана од 13 до 15 годзин на интернистичним оддзелєню на першим поверху Дому здравя у Жаблю. За тоту акцию нє муши ше мац здравствену кнїжочку, анї упут од дохтора.

