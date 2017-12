Вишло веб-виданє штвартого числа „Шветлосци”

НОВИ САД – Тих дньох вишло веб-виданє штвартого тогорочного числа часописа за литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, а нєодлуга видзе и друкованє виданє.

Як и шицки дотерашнї числа, и тото число приноши широки спектер темох и рубрикох, по котрих часопис препознатлїви и ценєни, як у нас так и у швеце.

„Шветлосц” єден з найзначнєйших порушовачох литературного, уметнїцкого, та и наукового живота при Руснацох у Войводини и Сербиї. Виходзи од 1952. року, цо значи же є уж полни 65 роки активно присутни у културним и националним живоце Руснацох на тих просторох.

Як и шицки предходни числа, и тото число „Шветлосци” мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.

