ВЕРБАС – Предсидателька Скупштини општини (СО) Вербас Маряна Мараш заказала седму схадзку локалного парламенту за нєшка, 8. децембер.

Одборнїки буду розпатрац єденац точки Дньового шору, медзи хторима предкладанє Статуту Општини Вербас, предкладанє одлуки о запровадзованю явного конкурсу за вибор директора ЯКП „Комуналєц” и ЯКП „Стандард”, предкладаня Комисиї за кадрово, административни питаня, роботни одношеня и друге.

