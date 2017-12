РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохийним Каритасу св. Миколай з нагоди свойого швета вчера нащивел старих на їх штвартковим друженю, поприповедал з нїма и подзелєл им дарунки.

Пригодну програму виведли дзеци хтори ходза на свойо пиятково друженя до Каритасу, а пририхтала их координаторка Каритасу Ясмина Надь. Орґанизовац тото стретнуце помогли и стаємни волонтере Мария Виславски, Веруна Пашо и Михайло Русковски.

(Опатрене 24 раз, нєшка 24)