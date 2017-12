Кнїжка поезиї Меланиї Боянович представена у Школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Промоцию кнїжки поезиї „Времеплов” на сербским язику Меланиї Боянович, вчера орґанизовала Школа „Петро Кузмяк”, дзе Бояновичова занята як професорка историї.

Зоз музичним провадзеньом, писнї з кнїжки читали школяре з руского III-1 оддзелєня Ґимназиї, а попри авторки на промоциї були присутни школяре штредньошколци и єй колеґове з директорку Хелену Пашо Павлович.

Як виявела Бояновичова, кнїжку на 170 бокох, у хторей ше находза писнї на рижни теми, од рефлексивних по любовни, як и зоз каждодньового живота, видала сама.

