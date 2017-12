НОВИ САД – Нєшка, 8. децембра, у рамикох Дньох Миколи М. Кочиша, у Ґалериї Дружтва писательох Войводини (Б. Рибникар 5) на 18 годзин будзе отворена вистава роботох зоз XII Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова”.

Програми у рамикох манифестациї Днї Миколи М. Кочиша буду предлужени и наиходзацого тижня, по 14. децембер.

