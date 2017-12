КОЦУР – У Руским доме у Коцуре на 20 годзин, младежски часопис МАК будзе мац свою промоцию, на хтору поволани шицки заинтересовани.

О МАК-у буду бешедовац його сотруднїца зоз Коцура Сенка Иван, як и редакторка часопису Мая Зазуляк Гарди, а тот вечар зоз музику прикраша Себастиян Надь, Марина Роман и Кристина Афич.

