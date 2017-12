Влада Сербиї пошвецена витворйованю меншинских правох

БЕОҐРАД – Влада Сербиї пошвецена запровадзованю шицких обовязкох утвердзених з Акцийним планом за витворйованє правох националних меншинох, виявела директорка Канцелариї за людски и меншински права Сузана Паунович.

Влада Сербиї 3. марца 2016. року прилапела Акцийни план з чиїм применьованьом би ше обезпечело подполне запровадзованє шицких предписаньох за защиту националних меншинох и унапредзенє їх положеня, сообщела Канцелария за людски и меншински права.

Акцийни план дефинує числени мири зоз рижних обласцох дружтвеного живота котри значни националним меншином, ясни цилї и термини, як и нєобходни институцийни рамики и финансийни средства за їх запровадзованє.

Придаванє звитох о запровадзованю шицких активносцох окончує ше тромешачно уж єден рок. Потераз дати 5 звити, а пририхтує ше нови, за штварти квартал 2017. року.

До пририхтованя звитох того року уключени и 76 мултиетнїчни єдинки локалней самоуправи и 53 совити за медзинационални одношеня.

