У Сримскей Митровици „Мацери Рускинї”

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Нєшка, 8. децембра, у Сримскей Митровици будзе програма Руснацох у тим городзе – Шветочна академия „Мацери Рускинї”. Програму орґанизує Подручна канцелария Националного совиту Руснацох у Митровици.

На Шветочней академиї участвую рецитаторки-штредньошколки по руски и по сербски, дзеци котри у Сримскей Митровици виучую руски язик, шпиваче, Хор „Руски зарї”, а Ясна Арбанас публики пречита историйне огляднуце.

Програма будзе отримана у Музею Сриму (Вука Караджича 3), у Сримскей Митровици, на 18 годзин.

