Отримана промоция Mоноґрафиї Михайла Лїкара

НОВИ САД – У Клубу новинарох вчера, 7. децембра, отворена вистава фотоґрафийох и отримана промоция моноґрафиї „Виртуелни мостови” („Виртуални мости”) Михайла Лїкара.

У Моноґрафиї обєдинєни новинарски тексти, а медзи нїма и вецей руских авторох, и документи зоз архиви и историоґрафиї Михайла Лїкара. Документи указую Лїкарово вельке доприношенє у обласци телекомуникацийох и розвою ПТТ транспорту, його улогу як ґенералного директора ПТТ подприємства у Новим Садзе, и як професора на Факултету технїчних наукох. Медзитим, облапени и його други активносци понеже вон и ловар, спортиста, а окремну притоку ма ґу фотоґрафиї.

На промоциї о кнїжки и дїлу професора др Михайла Лїкара бешедовали др Валентина Чижмар, мр Иван Телечки и автор Боривой Миросавлєвич.

Моноґрафия „Виртуални мости” Михайла Лїкара, 26. кнїжка у едициї „Златне око”, а видало ю Дружтво новинарох Войводини.

