Безплатни тренинґи йоґи у Кули и Керестуре

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Од идуцого тижня почню безплатни тренинґи йоґи за шицких заинтересованих у Руским Керестуре и Кули котри орґанизує Йоґа центер „Гармони”.

Йоґу годно тренирац од 12–21. децембра, вовторками и штвартками, у керестурскей Спортскей гали од 20 до 21 годзин, а остатнї тренинґ будзе 21. децембра у шветочней атмосфери з колачами и чайом.

У Кули йоґа тренинґи почню 15. децембра, пондзелками и стредами у просторийох дзецинскей заградки „Сунчица” у двох ґрупох, од 18,30 до 19,30 и 19,30 до 20,30 годзин. Остатнї тренинґ будзе 27. децембра кед будзе орґанизована и новорочне йоґа друженє.

Безплатни йоґа годзини наменєни за рекреативцох, спортистох и шицких котри ище нє упознати з вежбами йоґи, як и за шицких котри сцу препровадзиц хасновито свой час. Шицки информациї мож достац на телефонске число 064/216-7573 при Весни Вуїч, або на фейсбук бокуYoga centar „Harmony“.

