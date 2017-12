У його живоце без спорта нє мож

Ваня Хома зоз Руского Керестура люби бокс хтори тренира коло пейц роки. Попри того спорту люби животинї, свойого бул териєра, природу и авантури. Освоєл даскельо медалї, даскельо мечи и єден нокаут. Любел би ше и у будучносци занїмац зоз боксом, пре змаганя и путованя.

Ваня одроснул у Руским Керестуре дзе закончел пейц основни класи. За тот период бул успишни атлетичар, ходзел на рижни змаганя и бул активни у тим цо люби. Атлетика му ишла совершено, та ше зоз фамелию преселєли до Нового Саду пре лєпши условия и пре лєпше напредованє. Ваня у Новим Садзе почал ходзиц до шестей класи основней школи.

НОВИ САД, НОВИ ВИВОЛАНЯ

Як гвари, околїско було иншаке, дзеци були иншаки, його товарише нє були таки як у Керестуре. Вельо того ше пременєло зоз одходом. Атлетику охабял „зоз боку” док зоз товаришами ишол на рижни случованя дзе почувствовал вельку дозу адреналину. Ваня роздумовал же би єдного дня сцел одбранїц себе у одредзених хвилькох и одлучел же ше упише на бокс. Обавал ше чи му то будзе исц, зоз оглядом на тото же нїґда нє мал конфликти, алє сцел змоцнїц и пробовац дацо нове.

– Напущел сом атлетику и почал тренирац бокс. Ходзел сом на тренинґи и можем повесц же сом бул задовольни такой на початку, попачело ми ше. Родичи з початку за тоту мою одлуку нє знали, алє приходзел сом дому и попухнути и кирвави зоз тренинґох, та сом им мушел повесц о чим ше наисце роби. Нє одушевели ше и були процив, алє зоз часом кед видзели же я то наисце сцем, потримали ме – твердзи Ваня.

ЖИВОТ У НЄМЕЦКЕЙ

Хомов предлужел и штредню школу у Новим Садзе, закончел Е-ґимназию, а любов ґу боксу ше предлужела и кед ше Ваня пред нє полнима трома роками преселєл сам до Нємецкей дзе тераз самостойно зарабя за себе и ужива у боксу. Як гвари, бокс популарнєйши у Нємецкей як у Сербиї, єст векши ринґи и лєпши опреми пре финансийну ситуацию, а з тим и змаганя лєпше и красше орґанизовани. Людзе углавним подумаю на аґресию кед ше спомнє тот спорт, док при Ваньови тот спорт служи же би ше змирел и бул у ровноваги. Бокс може служиц за ринґи и за битку, а може буц и лєм як фитнес трениранє. За бокс нє барз важне костиранє и килажа прето же єст катеґориї по хторих су класификовани. Ваня ше намага же би ше здраво костирал, алє ше нє строго притрмує и нє ма проблем же достанє на килограмох.

– Думам ше єдного дня занїмац зоз боксом, алє треба вельо того и жертвовац пре тот спорт. Вельо бежац пре добру кондицию и, кед ше особа одлучи за ринґ, голєм пейц раз до тижня озбильно тренирац. Як и други спорти, так и тот ма свойо предносци и хиби. Предносц, голєм мнє, же после тренинґу ше лєпше чувствуєм, же змирено и уровноважено реаґуєм у шицких ситуацийох. Хиби у тим спорту наисце знаю буц озбильни калїченя. Часто ше случую потрес мозґу кед ше нє ноши адекватну кациґу за главу, рани и по твари, и попри шицких защитох и меркованьох. Найблагши рух може направиц найчежши пошлїдки кед шє нє меркує осторожно у ринґу – гвари Ваня.

Його идол то америцки професийни боксер и шветови шампион у суперчежкей катеґориї Майк Тайсон.

