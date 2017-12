До пекара на пол пиятей

Остатнього дня новембра на новосадским футожским пияцу заварта ище єдна пекара до котрей ше на пейц годзин пополадню ходзело куповац стари хлєб, кифли, бурек… на пол цени. Донєдавна популарна пекара „Хлєб”, нє витримала вельку конкуренцию пекарох на малим просторе, и без огляду на смачни продукти и вигодносци котри понукала, мушели ю заврец. Як цо и велї други цо позаверали.

У ствари, же би ше вам дацо ушло, и то лєм цо преостало, мушели сце стац у шоре уж од пол пиятей. Нє могли сце виберац, алє могли сце туньо прейсц. Кед сце сцели дацо конкретне, мушели сце присц рано або дополадня, як на концу, и векшина людзох ходзи куповац.

Подцаг о гуманосци – же би шицки людзе були сити, и економиї – же випродуковане найважнєйше цо скорей предац и обрациц пенєж, та и на пол цени, и вицагнуц яки-таки хасен, нє дал обчековани резултати. З початку випатрало же будзе добре за шицких, купци ше однїмали, була то и добра безплатна реклама, власнїки гуторели же ше обток нє зменшує, и – нїч нє руцаю.

По закону, печиво порихтане и випечене того дня, мушело би ше и предац исти дзень. Ютредзень на штелажох би требало стац шицко нове. Озда прето и пекари котри робя 24-годзини анї нє предаваю хлєб на пол цени. Вони рихтаю, односно допекаю нови, и нови, продукти.

Односно, вони предаваю стари хлєб и печиво на мехи, а єден кошта двасто динари. Интересантне же у нїм, наисце шицко черстве.

У тих шорох на пол пиятей найчастейше стали тоти на цо их нагнала нужда и тоти цо слухали нутриционистох же би хлєб, у ствари, анї нє требало єсц швижи; менєй тоти котри учели о шпорованю, нєрозруцованю, рационалному трошеню… же кед хлєб спаднє на жем мушице го дзвигнуц и побочкац, и поєсц.

Нє шицки пекари котри предавали стари хлєб заварти, алє векшина свойо продукти вецей нє предава на пол цени. Лєбо рационалнєйше планую свою продукцию, лєбо хто зна…

Од шицкого остал символ „на пол пиятей до пекари” и здогадованя. Два раз у тижню прабаба вчас ставала печиц хлєб за цале обисце и то було як мала пекара; баба на пол пиятей, перша на шоре, ишла до пекара и огваряла младих як длуго шпя; мой оцец скорей як вибило пейц бежал по хлєб же би у торби за фриштик мал фришки хлєб.

