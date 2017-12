Коцурски рецепт

На концу фодбалскей єшеньскей полсезони, часточнє можеме буц задовольни. Три нашо клуби у тим року бавели змаганя у висшим ранґу змаганя – подручних лиґох. Коцурска Искра бавела фантастично и закончела тоту часц першенства на першим месце у своєй лиґи. Медзитим, Русин и Бачка у споднєй часци таблїчки – на 11, односно 14. месце

Чи могло лєпше – питанє хторе ше часто поставя, а тиж так ше и дава одвит – вше мож лєпше. Но, треба припознац же кед слово о фодбалу, за успих Клуба вельо того потребне. Насампредз, дисциплина, упартосц, поряднє тренирац, здобуц кондицию, вибрац адекватну тактику… на концу треба мац и дакус щесца. То єден бок медалї, а о другим боку, хтори тиж ма вельки уплїв на успишносц, з даєдней другей нагоди.

ЄШЕНЬСКИ ШАМПИОН

На схадзки Скупштини ФК „Искра”, хтора отримана на початку рока, спатрени проблеми хтори Клуб мал, а прилапени и план роботи за тот рок.

Прешлей єшенї, Искра була наш найуспишнєйши Клуб. У своєй подручней лиґи бул на першим месце. За успих найзаслужнєйши, насампредз бавяче, алє заслуги вшелїяк ма и Управа Клуба, хтора найрационалнєйше поставела приоритети, а то шор, робота и дисциплина и на терену и коло нього.

Но, успих Коцурцох ше могол нагаднуц ище у пририхтуюцих змаганьох у котрих Искра зазначовала добри резултати, а коруна була и освойованє турнира у вельким фодбалу у рамикох СБ „Яша Баков” котри у авґусту отримани у Руским Керестуре. Велї думали же квалтет екипох у Подручней лиґи на вельо висшим уровню од квалитету екипох у Медзиопштинскей лиґи у котрей ше Искра змагала остатнї 10 роки, та очекованя були же би Искра була у горнєй часц таблїчки и нє випадла зоз лиґи. Медзитим, после перших колох у котрих Искра почала зазначовац побиди од котрих тоти на домашнїм терену були по 5–6 ґоли розлики, почали роснуц и амбициї, та ше ганьблїво почало роздумовац и о тим же Искра и у тей лиґи ма можебуц найквалитетнєйшу екипу и мож роздумовац аж и о Войводянскей лиґи.

– На початку сезони зме плановали одбавиц єшеньску часц найлєпше як знаме, а бависка и резултати указали же анї тота лиґа нє страшна и же ше можеме ровоправно ношиц и зоз найлєпшима у тей лиґи. Окрем змагательней часци, поробели зме шицко заплановане и на самим стадиону. Трибини закрити, положени шедзиска, за трибинами зме вимуровали муричок длужини коло 100 метери, так же зме и тоту часц успишно закончели – гварел предсидатель ФК „Искра” Радислав Сталевич.

По законченю полусезони шлїдзи пауза у котрей ше зведзе рахунки и упечатки у прешлим року, а место на таблїчки вимага озбильни пририхтованя и змоцньованє бавяцкого кадру.

– Насампредз, рахуєме на тих бавячох котри тераз у клубу, а кед же би дахто напущел Искру будзе ше водзиц рахунку же би ше приведло одвитуюца замена. Окрем того, на местох дзе зме ценки кед же найдземе и кед будземе мац пенєжу, пробуєме привесц двох–трох бавячох котри би ше добре уклопели до екипи и котри би нас нє коштали вельо – заключує Сталевич.

З ВЕРХУ НА СПОДОК

Дюрдьовска Бачка и керстурски Русин у своїх лиґох прешлей єшенї були у верху таблїчки – на шестим месце, а после велького закладаня бавячох на терену, добрих партийох и резултатох.

Прешлей єшенї фодбалере Бачкей у континуитету дали 68 ґоли цо ище нє призначене у аналох Клуба. Найлєпши стрилєц у екипи бул Деян Летич, а найефикаснєйши и найстарши бавяч першого тима бул 47-рочни Ранко Янкович. Одбавел шицки змаганя у сезони и дал дзевец ґоли. Рекорд з пеналами звалєл Урош Павлов, котри за два роки ма сто одсто потрафени виводзеня пеналох.

У тей сезони резултата иншаки. Одбавели седемнац змаганя, на штирох победзели, шейсц були нєришени, а седем страцели. На змаганьох дали лєм 29 (скоро штерацец менєй як прешлей єшенї), а достали 35 ґоли. Кед ше порахує, призначели неґативни скор од 6 ґоли. Цо ше случело тей єшенї?

– Нє задовольни зме з посцигнутим резултатом. Уж на початку обачене же зме були досц ослабени, слабши як скорей. Барз зме слабо тренирали, та екипа була цалком нєпорихтана. Попри тим даскельо добри бавяче вецей нє бавя у тиму, а було вельо покалїченя та зме нє мали досц нагоди бавиц у полним розмаху. Нє мали зме анї спортского щесца – гварел Ґоран Андєлкович тренер першого тиму ФК „Бачка 1923”.

За початок ярнєй часци управа ФК „Бачка 1923” наявени пременки. Чи потерашнї тренер и далєй будзе на тей функциї, чи будзе нових фодбалерох, укаже ше после отриманей схадзки Скупштини Клуба и на перших змаганьох на яр.

Русин призначел дакус лєпшу статистику. Бавели петнац змаганя од хторих у штирох були побиднїки, штири одбавели нєришено, а осем змаганя страцели. Дали 27, а прияли 38, ґоли цо твори неґативни скор од –11.

Одкеди оформена Подручна фодбалска лиґа Зомбор–Бачка Паланка, ФК „Русин” наишол на пременки, бо то моцнєйша лиґа, алє є праве „по мири” Русина. На змаганьох ше стретаю з екипами котри добре бавя, з клубох котри лєпше финансовани, а финансиї нашого домашнього Клубу стоя под знаком питаня. Випатра же тото цо русиновци очековали на початку, и достали – нєизвесни змаганя ровноправнєйших процивнїкох. Чи ше можебуц и дацо друге случовало?

– Поправдзе, могло буц и лєпше. За резултат зме сами виновати. Анї сам нє можем вериц же зме у сезони лєпше бавели на „страни”, кед зме були госци, як дома на своїм терену и пред свою публику. Пред початком и у цеку змагательней сезони остали зме без пейцох стандардних бавячох. Пре покалїченя двоме виостали з екипи кед ище анї нє почала сезона. Єден бавяч пошол робиц до иножемства. Єдине ришенє таких обставинох було опрец ше на младих бавячох з валалу, а часто и я мушел висц на терен. Окрем того, велї з бавячох пре обовязки у своїх обисцох (векшина паприґаре), нє приходзели на тренинґи, та пошло так, як ше на концу єшеньскей часци указало. Но, мушим повесц же екипа солидна и сиґурне же може направиц лєпши резултат и лєпши пласман на таблїчки – гварел потерашнї тренер Златко Саянкович.

Ґу тому треба додац и велї други проблеми о хторих зме под час сезони писали, а хтори ше углавним одноша на финансиї. Вецей раз им пре нєвиплацени рахунки на Ярашу була виключена струя, а то лєм єден з проблемох хтори у Клубе присутни длугши час. У сезони ше бави петнац кола, чи дома чи у других местох за хтори треба видвоїц минимално 15 000 динари. Каждого року клуби муша плациц котизацию, купиц нєобходну опрему… Вельку помоц Клуб мал зоз Месного самодоприносу и од спонзорох.

ХИБЯ ЛЄМ ЛЄПШИ ФИНАНСИЇ И ДИСЦИПЛИНА

По нових предписаньох хтори на моци од 2016. року, на моци проєктне финансованє спортских клубох. По нових правилох велї жридла ше нє годно хасновац и раховац на їх помоц. Ґу тому треба додац же и приватнїки, валалски ремеселнїки сами зоз собу маю бриґи як прежию у очежаних економских условийох. Питанє же як обстанє Спортске дужтво „Русин”, хторе єдине як таке у нашей заєднїци.

На концу виходзи же ше вше менєй можеме цешиц же младих хторих спорт прицагує ище єст. Можебуц же би лєпши менаджмент єдну часц проблемох могол ришиц. Кед слово о спортистох, з тей нагоди о фодбалерох, хиби ище лєм дакус дисциплини и озбильносци кед слово о обовязкох ґу клубом. То ше окреме одноши на обовязки приходу на тренинґи. Добри рецепт маю Коцурци.

ШАМПИОНСКА СТАТИСТИКА

Искра у єшеньскей часци сезони одбавела 15 кола, зазначела 12 побиди, 1 нєришене змаганє и 2 пораженя, а освоєла вкупно 37 боди. Ґол розлика +34, 52 дати ґоли и 18 прияти.

Найвецей ґоли у єшеньскей часци дал Зоран Сердар котри дал 12 ґоли, Дамян Ґубаш и Лука Країнович дали по 11 ґоли, Марян Малацко 5, Предраґ Перович и Срдян Юшкович по 3 ґоли, Дарко Николич дал 2 ґоли, а Стефан Мароєвич, Боґдан Сталевич, Душан Ваяґич и Тони Иван дали по 1 ґол.

Пионире у пионирскей лиґи полусезону закончели на 3. месце на таблїчки, а зазначели 7 побиди, 2 нєришени змаганя и єдно пораженє. Найвецей ґоли дал Ненад Шанта 19 ґоли, Данло Мезеї, Давид Гарди и Милорад Ваяґич дали по 5.

Когуцики одбавели 8 змаганя и зазначели 8 побиди. Найлєпши стрилєц при когуцикох Дарко Салонтаї, котри дал 20 ґоли. Ален Мученски дал 9, Филип Терзич 8, а Матия Паунович 7 ґоли.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)