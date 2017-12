РУСКИ КЕРЕСТУР – На ютре, 10. децембра, будзе традицийни Крачунски вашар, того року у велькей виронаучней сали од 8 по 13 годзин, а орґанизує го парохийни Каритас.

На Вашаре годно купиц крачунски прикраски, лакотки, колачи и друге, од викладачох и продуковательох нє лєм з Керестура, алє и з других местох. Нащивителє вашару годни дац и добродзечни прилог за фамелиї у потреби з нагоди наиходзацих крачунских и новорочних шветох.

