Безплатни интернет на 32 локацийох у Новим Садзе

НОВИ САД – На инициятиву Городу Нови Сад и Явного комуналного подприємства „Информатика”, порушани проєкт дзекуюци хторому Новосадянє, и шицки госци, годни безплатно хасновац услуги WiFi интернета на 32 локацийох у тим городзе.

Проєкт, котри зажил 1. децембра, заєднїцки реализовали Город Нови Сад и ЯКП „Информатика”, будзе предлужени и на рок, бо з планом за 2018. рок предвидзене же би було звекшане число локацийох у Новим Садзе, алє и же би бул обезпечени безплатни WiFi у Ковилю, Катю, Кисачу, Степановичеве и Руменки, гвари ше у сообщеню Городу Нови Сад.

WiFi мрежа ше вола „Европска престолнїца култури 2021”, а шифра за приступ на мрежу „opens2019”.

Безплатни WiFi будзе доступни на даскельо локацийох на Петроварадинскей твердинї, шицких площох у центру городу, у Дунайским, Лиманским, Желєзнїцким и Футожским парку, скоро на цалей длужини Беоґрадского и Кею жертвох рациї, при мосце Шлєбоди и главним уходзе на купалїще „Штранд”, у околїску СПЕНС-а, у студентским кампусу, точнєйше при домох „Слободан Баїч” и на опрез Клинїчного центру Войводини, на Медзимесней автобускей станїци и при дзецинскей заградки „Весели возич” на Детелинари.

