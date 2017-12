ЖАБЕЛЬ – Нєшка, 9. децембра, у ресторану „Наша ловарска приповедка” у Жаблю будзе отримана Манифестация „Нови вина Потися”.

На Манифестациї буду презентовани вина хтори направени з грозна пестованого коло рики Тиси, почнє на 18 годзин и отворена є за шицких нащивительох.

