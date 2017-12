НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину пририхтани прилоги о представох виведзених други и треци дзень 15. Фестивалу малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”.

У прилогу з польопривреди будзе слова о продукциї хрину навелько, а ту и прилоги з вистави у рамикох Дньох Миколи М. Кочиша у Новим Садзе зоз 12. Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова”, и хтори ше шпиванки найду на другим албуму музичней ґрупи „Крейзи Казнс” зоз Керестура.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

