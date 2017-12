Квиз школярох трох ґимназийох

ВЕРБАС – Зоз квизом „Катапулт” 6. децембра, почало сотруднїцтво трох ґимназийох — домашнєй Ґимназиї „Жарко Зренянин” з Вербасу, Ґимназиї и економскей школи „Светозар Милетич” зоз Србобрану, и Ґимназиї и Штреднєй школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура.

На квизу найлєпша була екипа керестурскей Школи за хтору наступели Анастасия Козар, Оґнєн Дудаш, Жарко Остоїч и Йована Ноґавица, а квиз бул зоз общей култури, з обласцох музики, филму, математики и других.

Домашнї прейґ спонзорох обезпечели награди, як и друженє шицких учашнїкох. Идею же би ше прейґ школярских парламентох запровадзело сотруднїцтво тих трох ґимназийох иницировала професорка социолоґиї у вербаскей, Мая Сабо зоз Коцура.

Одход змагательох и школярох навиячох з керестурскей Ґимназиї орґанизовали професорка математики Леона Сабо и педаґоґиня Любица Няради, а порадзене же би и други два Ґимназиї обдумали даяки стретнуца.

