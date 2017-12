Ютре „Зложни мозаїк Сербиї”

БЕОҐРАД – З нагоди 10. децембра, Медзинародного дня людских правох, Канцелария за людски и меншински права Влади Републики Сербиї, вєдно зоз националнима совитами националних меншинох, други рок за шором, орґанизує Саям пошвецени националним меншином хтори жию у Сербиї под мотом „Зложни мозаїк Сербиї”.

Того року на Сайму, у културно-уметнїцкей програми, Руснацох будзе представяц Дом култури Руски Керестур, а свойо ручни роботи и сувенири презентує Здруженє женох „Байка”. Ґу тому, Завод за културу войводянских Руснацох и НВУ „Руске слово” представя свойо виданя.

На Сайму буду участвовац и представнїки державних институцийох, националних совитох, орґанизацийох цивилного дружтва, туристичних орґанизацийох и други.

„Зложни мозаїк Сербиї” манифестация отвореного типу, та на ньго поволани шицки хтори жадаю упознац културни скарб велїх националних меншинох, їх обичаї, музику, фолклор, ручни роботи, ґастрономски специялитети, алє и културни скарб Сербиї.

Манифестация будзе урядово отворена на 10 годзин на Беоґрадским сайме, у гали 5, а уход шлєбодни.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)