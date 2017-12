КОЦУР – Младежски часопис МАК вчера, 8. децембра, мал свою промоцию у Руским доме у Коцуре.

О рубрикох, сотруднїкох, МАК-овим електронским виданю и другим, у нєформaлней атмосфери бешедовали порядна сотруднїца МАК-у Сенка Иван з Коцура и його редакторка Мая Зазуляк Гарди.

После презентациї, сотруднїки того часопису Себастиян Надь, Марина Роман и Кристина Афич з Руского Керестура наступели з музичнима точками.

