На Дньох Миколи М Кочиша вистава з Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова”

НОВИ САД – Вистава подобових роботох зоз XIII Подобовей колониї и XVI Дзецинскей подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова”, отворена вчера у Ґалериї Дружтва писательох Войводини, а у рамикох манифестациї Днї Миколи М. Кочиша.

У Ґалериї виложени роботи зоз Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова”, а на початки и перши колониї, та и на скулптора и маляра Стевана Боднарова, присутних здогадла Ирина Папуґова спред Дружтва за руски язик, литературу и културу.

У мено Орґанизацийного одбору Колониї Любина Бабич виражела подзекованє же малюнки виложени у Новим Садзе, подзековала Општини Жабель, Месней заєднїци Ґосподїнци, Основней школи „Жарко Зренянин”, Дружтву за руски язик, литературу и културу и гражданом у Ґосподїнцох на потримовки.

Виставу урядово отворел Владимир Кочиш, член Управного одбору Дружтва писательох Войводини, повинчовал шицким автором на тей заєднїцкей вистави, а спред Совиту месней заєднїци Ґосподїнци Борис Страживук и спред Туристичней орґанизациї Жабель Мара Чупич обецали потримовку и надалєй, понеже Подобова колония уж роками главне збуванє у општини Жабель.

Подобова колония „Стретнуце у Боднарова” ше отримує у Ґосподїнцох остатнього викенду у юлию, а вецей як 300 роботи зоз дотерашнїх Колонийох виложени у Месней заєднїци Ґосподїнци.

