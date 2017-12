Причта нєсудзеного панонского учителя

Родом є з Керестура, но уж вецей як пол вика жиє у Шибенику. Як командир, односно заставнїк першей класи, трицец роки робел у Войску, у морнарици. Скоро є тельо и у пензиї, гоч анї подумац нє могол на тото же праве до пензиї чежше дойдзе, як цо млади дошол до роботи.

Владимир Латяк тих дньох у Новим Садзе, у брата Дюри, та их остатнї час на виставох и театралних представох нє мож видзиц иншак, лєм вєдно. Окрем брата, Владо у Новим Садзе и у Червинки ма и шестри, та и до нїх зашол, гвари, нє часто ма таку нагоду. Нїґда нє бул у родним краю так длуго, гоч остатнї 10 роки частейше приходзи. Пред тим ше аж 17 роки з братом нє видзели.

– У септембре 1991. року сом пошол до пензиї, пре бенефицирани роботни стаж, релативно вчас. Нє прешло анї два тижнї од того, а Шибеник бул нападнути – шалєнство. Дзешец днї сом нє знал нїч о супруги и двох дзивкох, старша Ирена теди мала 26, а младша Алексансандра 20 роки. Нє можем повесц же сом ше бал, нїґда сом ше нє експоновал, нє „стирчал”, и вияшньовал ше як Руснак, но, нє було ми шицко єдно. Рихтал сом ше до пензиї у найгошим периодзе, два три роки пред тим ше ситуация у Горватскей „заоштровала”, а найвекши преоблем бул тот же сом нє могол дойсц до докумнтох, до державянства, потамаль, док ше Република Горватска нє оддвоєла. До Кумбору, дзе була морнарицка команда, лєм пре два папери путовал сом два днї и два ноци, а до Беоґраду покрадзме прейґ Босни… Слава Богу, шицко прешло – приповеда Владо о початку войни у тедишнєй Югославиї и його одходу до пензиї хтори, як кед би бул з даякого Кустурицового филму. Хто зна, гвари, як би було кед би у младосци нє сцигол по морє, алє остал на Панонским, дзе ше рихтал за учителя.

МУЗИКА МУ НЄ ДАЛА МИРА

Дзецинство у повойнових часох Владо запаметал и по селїдбох Латяковей фамелиї и нєпреривней борби за лєгчейши и лєпши живот. Жили, гвари и у Вепровачу (Крущичу), и у Ґунарошу (Нове Орахово), и заш лєм ше врацели до Керестура.

– Досц зме були худобни, єдни з найхудобнєйших. Мац сцела же бизме вошли до Задруґи, алє оцец нє мал дзеку. И вец вон и 105 фамелиї напущели жем у Орахове и врацели ше до Керестура. Я там почал ходзиц до першей класи, а науку предлужел у Керестуре, аж по осму. Паметам же Янко Олєяр подучовал младих у музики, а я и браца барз любели грац. Я и Дюра на тамбурки, Любо на гармоники… Оцови ше тото нє пачело, гоч и вон грал на тамбурки.

До штреднєй школи, за учителя Владимир пошол до Зомбора, на нагварянє брата Дюри, хтори бул 9 роки старши и уж зарабял, та му и вон и найстарши брат Любо давали пенєж и помагали вишколовац ше. – А я нє положел математику, нє прешол сом, та сом мал пойсц на поправни. Нє пошол сом. Дюра ми гварел же сом дурни, а я место до Зомбора пошол до Нового Саду и надумал уписац ше до Воєней музичней школи – здогадує ше Владо, хтори бул теди таки упарти же почал робиц у єдней кухнї же би могол вижиц и чекал же би ше обявело конкурс. Конкурс обявени, алє нажаль, музични напрям теди нє бул потребни, школа понукала морнарицу и пехоту. Зазначел млади Латяк перше пехоту, а вец и морнарицу. На списку бул у морнарици.

– Пошол сом до Дивульох при Сплиту, два роки сом бул там, а треци рок зме мали специялизацию у Пули. Закончел сом и, як и других, унапредзели ме за водника, а на закончууюцей преслави, опитал ше ми єден з надредзених же дзе сом достал прекоманду, а я му гварим – до Шибенику. „Винчуєм ци женїдбу”, а я му нато – я нє оженєти… – „Пошвидко будзеце”, одповед и нашмеял ше.

ТАМ ДЗЕ НЄ СЦЕЛ, ТАМ ШЕ ОЖЕНЄЛ

Владо Єлицу нє упознал у Шибенику, теди малим месце дзе було надосц воякох, алє у Заблачу, валалє при Шибенику дзе вона жила и робела як тарґовкиня.

– Були зме, таке як пайташ и пайташка, вона ми приповедала глупосци, о тим же будзе апаца… Мала 16 роки. Я о женїдби у Заблачу нє штудирал, анї ми таке на розум нє падало, бо там були людзе чудни, барз були скупи, и вшадзи доокола сами камень… Нїч ше ми нє пачело, лєм Єлица. Алє, цо мож, живот сцел иншак. Лєм єдно сом ше обавал, приповедала ми о тим же и кед би ше одала, вона сце чловека високого, моцного, хтори нє пиє, нє кури, и ма чарни власи, а белави очи… Нїч з того нє достала. Бул сом малого росту, мал сом 51 килу зоз шматами и з машлю. Єй оцец нє барз любел же сом слабки, гварел єй же ме раз будзе у кошарки ношиц… Ей, кед би ме тераз могол видзиц – франтує Владимир.

У Заблачу Владо и Єлена – Єлица, пошвидко нашли свой дом и почали жиц вєдно. Теди, гвари, першираз почувствовал же цошка ма, и же пред нїм якаш будучносц. Мал 21 рок кед достал копнове войско у Шибенику. Бул командир оддзелєня полни 29 роки, а вельо познєйше вожел ґлисери, окреме кед на морю требало швидко реаґовац, алє и превесц людзох од острова по побрежє и назад. Бул заставнїк першей класи, мал найвисши подофицирски чин, а дома го дочековали Єлица, и їх два дзивки – Ирена и Александра.

ДОМ ЦЕПЛЄЙШИ ПРИ НАЙБЛЇЗШИХ

По 90-ти роки Латякова фамелия приходзела тадзи обисц родзину, а познєйше вше ридше. Старша дзивка студирала политични науки, оддавна є у Лондону, младша, медицинска шестра остала у фамелиї и ма двох синох хтори пред двома роками дїдо Владо упознал з родзину у Бачки и у Банату.

Владо полни духа. Раз ше, гвари, залюбел – за цали живот. И його Єлица давно у пензиї, а дочекали робиц тото цо любя. Владо длуго сцел буц правнїк, єден час и позарядово студирал.

– Нє закончел сом, алє, нє бануєм. Нє бануєм анї же ме живот на морйо одведол. Нє знам як би було кед бим бул учитель у Войводини, а знам же ше лєгко и тото могло случиц. Там дзе жиєм, мам шицко цо ми треба, мам за конєц, и за тото зме ше з мою остарали, а длуго сом твердзел же ше врацим лєм до иловачи. Знаце як гваря у Шибенику: „Човєк снує, а Боґ одлучує… Єст ту правди – гвари на концу Владимир Латяк.

ДАРУНОК ЗА РОЧНЇЦУ

– Кед нам було 50-рочнїца малженства, наша пайташка родом зоз Заблача, а хтора у Америки, заплацела нам драгу до Нюйорку, як дарунок. Були зме у нєй три мешаци. У єдним специялним автобусу зме днями упознавали нюйоркски улїци… У Америки маме и сина од мойого покойного брата Любу, хтори у Лас Веґасу, та зме и до ньго зашли. Тераз, кед маме надосц часу, любели бизме пойсц и ґу дзивки до Лондону. Док зме робели, за путованя и нащиви нє було анї часу, анї пенєжу. Тераз, слава богу, кус иншак – гвари Латяк.

