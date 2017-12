Предклади меншинох ище вше нє прилапени

Явни консултациї о роботним тексту Нарису закона о вименкох и дополнєньох Закона о националних совитох националних меншинох концом новембра отримани у просторийох Скупштини АП Войводини у Новим Садзе.

На консултацийох у мено Националного совиту Руснацох була секретар Таня Арва Планчак, котра гвари же найвецей бешедоване о тим цо у вименкох и доплнєньох того Закона нє одвитує националним совитом (НС), бо до Нарису вошло мало того цо меншини вимагали. Подношитель того Закона Министерство державней управи и локалней самоуправи, а НС мали пейц представнїкох у роботней ґрупи за його виробок, Координация писмово дала предклади и ище кажди Совит окреме мал можлївосц послац свойо. Аж и писмово предкладаня котри послал Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални заєднїци нє вошли до того Нарису.

Секретар Националного совиту Руснацох гвари же у тим роботним тексту вименкох и дополнєньох знова нє дефиноване правне положенє НС. Совити нє державни орґани, Републични завод за статистику их водзи як окремну катеґорию, алє шифра дїялносци им як здруженьох гражданох. НС нє цивилни сектор и прето маю проблеми у каждодньовим функционованю.

Критиковани и караюци одредби, котри предвидзени лєм за НС, док локална самоуправа и Република нє зноша одвичательносц за нє сполньованє своїх обовязкох. Слово о карох за потупенє од пейц до 50 тисячи динари. Кари предвидзени и кед ше ше записнїк зоз схадзки, шицки одлуки и акти, у року од 15 дньох нє обяви двоязично на сайту НС, або нє пошлє Министерству державней управи и на орґан на котри ше одлуки одноша (локална самоуправа, або Покраїна). На тото реаґовали и представнїки Покраїни, спозорели же преклад по сербски вимага вецей часу и додатну роботу. Проблем и процедуралней природи, бо ше Записнїк вше прилапює на шлїдуюцей схадзки НС. Зоз тим ше фактично женє НС же би плацели кари, прето же нє маю условия сполньовац свойо законски обовязки.

У вименкох и доплнєньох єст контрадикторни члени. Поведзме, член НС нє може буц и член орґанох политичней странки. Алє у часци истого закону котри ше одноши на виберанки, пише же политични странки националних меншинох на виберанкох можу кандидовац свойо лїстини.

У роботним Нарису було вименки котри були похвалєни. Поведзме, по питаню зраженя интересох предвидзене же член НС нє може буц функционер, поставена особа, або руководитель у державней управи, покраїнским орґану управи и орґану єдинки локелней самоуправи, та кед превежнє тоту функцию, такой му по сили закону престава мандат у НС. У обласци високого образованя тиж добре оценєне же у установох дзе снователь Република, НС одредзує представнїка котри участвує у роботи Националного совиту за високе образованє у питаньох котри ше одноша на наставу на язикох меншинох.

Тиж добре оценєте же би ше вименки у окремним виберанковим списку (за меншини) окончовало по службовей длужносци, по углядзе на общи виберанкови список. Було и предклади же би ше огранїчело упис до виберанкового списку пол рока пред виберанками. Насампредз, пре абсурну праксу. Поведзме, греческа национална заєднїца по попису ма 700 особи, а у окремним виберанковим списку уписане – 1 400.

Общи упечаток же национални совити националних меншинох углавном нє задовольни зоз тим Нарисом вименкох и дополнєньох, гвари секретар Таня Арва Планчак. Оценєне же ше зменшує досцигнути уровень правох, бо скорей НС „предкладал” розподзельованє средствох по конкурсох, а тераз лєм „дава думанє”. Нєлоґичносци було и скорей, алє место же би ше кориґовало у интересу меншинох и авторитета НС, шицко тераз спущене за „ґарадичу менєй”.

Попри Нового Саду, явни консултациї о Нарису до конца рока плановани ище у Новим Пазару, Буяновцу, Петровцу на Млави, Суботици и у Беоґрадзе. Заключеня зоз нїх нє маю обовязуюци характер, понеже ше, кед слово о вименкох и дополнєньох на одредзени закон, вец нє применює метод „явней розправи”, чийо предклади би подношитель требал уважиц.

