Отримана схадзка Скупштини општини Вербас

ВЕРБАС – Пияток, 8. децембра, у Вербаше на седмей схадзки локалного парламенту, прилапени нови Статут општини Вербас.

На схадзки вигласане и предкладанє одлуки о виробку Штредньорочней програми ушорйованя будовательней жеми на подручу општини Вербас за период од 2018–2022. рок и предкладанє програми потримовки за запровадзованє польопривредней политики руралного розвою општини Вербас за 2017. рок.

Прилапене и предкладанє одлуки о формованю Комисиї за запровадзованє конкурсу за вибор директора и запровадзованє явного конкурсу за вибор директора у явних подприємствох „Комуналєц” и „Стандард”.

Одборнїки прилапели и ришенє о даваню согласносци на Вименки и дополнєня Програми дїлованя ЯКП „Стандард”, предкладанє ришеня о даваню согласносци на Одлуку о дополнєню Статуту Центра за физичну културу „Драґо Йовович” и друге, а по конєц рока би мала буц отримана ище єдна схадзка СО Вербас.

