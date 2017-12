Отримани Крачунски вашар

РУСКИ КЕРЕСТУР – У велькей виронаучней сали рускокерестурскей парохиї отримани традицийни Крачунски вашар, хтори кажди рок пред шветом орґанизую волонтере парохийного Каритасу.

Як за Рутенпрес гварела координаторка Каритасу Ясмина Надь, того року вашар отримани у векшей сали, було 19 викладачох, домашнїх и зоз Коцура, цо вецей як други роки, а було и вельо вецей нащивительох, та и вецей тарґовини.

На вашаре ше предавало рижни крачунски и новорочни прикраски, колачи, лакотки и други продукти потребни за наиходзаци швета, свой штанд мали и млади волонтере Каритасу, а нащивителє як добродзечни прилог подаровали вєдно 5 710 динари, цо вельо вецей як по други роки. Тот пенєж будзе подаровани фамелийом у потреби.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)