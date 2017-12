Отримана „Жива библиотека”

НОВИ САД – Програма „Жива библиотека” отримана всоботу, 9. децембра, у Културним центру Лаб (Др Хемпта 2), а у орґанизациї BalkanIDEA NoviSad.

Новосадянє у „Живей библиотеки” мали нагоду пожичиц и побешедовац зоз кнїжку хтора – чловек. Кнїжки були найвецей людзе хтори ше зочую зоз предрозсудами и стереотипами других, жертви дискриминациї и социялней ексклузиї, лєбо хтори жию и боря ше зоз чежкима хоротами. У тей библиотеки, кнїжки бешедовали, одвитовали на питаня, алє и вони ше випитовали и водзели диялоґ зоз читачом.

На тогорочней „Живей библиотеки”, медзи другима, участвовали и волонтере зоз нашей заєднїци, а то Мирон Джуня як кнїжка, од хторей ше могло дознац вельо того о астролоґиї, Соня Гудак як координаторка на проєкту и Иван Канюх, Аня Гудак и Лука Вуячич як волонтере у рижних тимох.

Тота програма часц проєкта „Бешедуй зоз кнїжку, пречитай людзох”, а потримали ю Управа за спорт и младих Городу Нови Сад и Европскей престолнїци младих 2019 (ОПЕНС).

