НОВИ САД – На вовторок, 12. децембра, у Заводзе за културу войводянских Руснацох, Владимир Няради уручи уметнїцки малюнок „Ruthenian” Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе.

Проєкт потримало Министерство за културу и явне информованє, а уручованє почнє на 12 годзин, у просторийох Заводу у Новим Садзе, Футожска 2/III.

