У нововербаскей парохиї здогадованє на жертви Голодомору

ВЕРБАС – Всоботу, 9. децембра, у нововербаскей парохиї Святого Владимира служена Служба Божа и Панахида за умарти, нєвини жертви Голодмору у України 1932–1933. року.

Службу служел парох о. Иґор Вовк, а присутни були амбасадор України у Сербиї Олександр Александрович, заменїца предсидателя општини Миляна Штулич, помоцнїца предсидателя општини за вирски питаня Йована Вуйтович, совитнїк предсидателя општини Предраґ Роєвич и спред українского Националного совиту Михал Кржачек.

После Служби Божей и Панахиди у церковней парохиї коло Памятнїка жертвом Голодомору, орґанизовани и коктел за присутних, а бешедовало ше и о историйней и дружтвеней подлоги гладу у України, як и о терашньому стану у тей держави.

