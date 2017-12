Отримани Рочни концерт „Мацери Рускинї”

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Рочни концерт „Мацери Рускинї”, хтори каждого року орґанизує Подручна канцелария Националного совиту Руснацох у Сримскей Митровици, отримана пияток, 8. децембра, у сали Музею Сриму.

Програма традицийно пошвецена присельованю Руснацох до Сримскей Митровици, а централне место у програму була поема Гелени Гафич Стойков „Мацери Рускинї”, хтору по руски и сербски читали члени рецитаторскей секциї Катарина Бережни, Миряна Крнич, Ивана Биґич и Милена Костич.

Програму отворела Ясна Арабас з авторску писню „Нови днї”, а публику упознала и зоз виривками з „Памятнїци” о присельованю Руснацох.

У музично-рецитаторскей часци участвовали старши рецитаторе хтори факултативно виучую руски язик у Основней школи „Йован Попович” при професорки Моники Абодї (Мила Дюґумович и Милош Малїк), док Тияна Бережни на ґитари виведла свою авторску композицию на анґлийским язику. Дует Сладяна Адамович и Даниєла Горняк охабели упечаток на публику з интерпретацию шпиванки з хтору су прешлого року наградзени на Фестивалу „Мелодиї Руского двору” у Шидзе.

Часц традицийних свадзебних обичайох виведла Младша шпивацка ґрупа зоз шпиванку „Кед голубица лєцела”, а часц репертоару виведла и Мишана шпивацка ґрупа „Руски зарї”, под уметнїцким руководзеньом Даниєли Горняк. Шицких учашнїкох провадзел Народни оркестер „Ходоба и приятелє” у преширеним составе.

Госц вечара бул мср руского язика и литератури и поета з Бикичу Зденко Лазор, хтори ше представел зоз стихами о мацери.

После програми госци и домашнї ше дружели на коктелу у сали грекокатолїцкей парохиї.

