Меншини були у фокусу

БЕОҐРАД – Вчера, 10. децембра, Медзинародни дзень людских правох означени и у нашей жеми з манифестацию – „Зложни мозаїк Сербиї”.

Орґанизатор шветочней манифестациї була Канцелария за людски и меншински права Влади Републики Сербиї, хтора вєдно з националнима совитами националних меншинох и орґанизациями цивилного дружтва, як и з туристичнима орґанизациями, други рок за шором орґанизує Саям хторому у фокусу меншини и їх права.

Директорка Канцелариї за людски и меншински права, др Сузана Паунович, трима же тота манифестация на найлєпши способ указує правдиве порученє зоз Сербиї до швета же єй барз важни: медзисобне порозуменє, толеранция и почитованє.

– То фундаменти на хторих треба же би ше розвивала нє лєм наша жем, алє и цали реґион – гварела Пауновичова и додала же ше Сербия барз заклада за почитованє людских и меншинских правох.

Министер одбрани у Влади Сербиї, Александар Вулин, виявел же шицки представителє националних заєднїцох – мост сотруднїцтва з окруженьом, же Сербия почитує своїх гражданох, а кажду розличносц почитує, прилапює и намага ше зачувац ю.

Вчерайши дзень бул свойофайтови Саям култури, ґастрономиї, а окреме фолклору. Представителє векшинского народу – Национални ансамбл „Коло” на бини отворел културну програму, а потим свою музику, танєц и обичаї представели 14 национални меншини, медзи хторима и наша, руска.

Того року Руснацох представял Дом култури з Руского Керестура, а на штанду свойо ручни роботи и сувенири указало Здруженє женох „Байка”. Вони ше остарали и за традицийни руски єдла, док за напой, точнєйше – за вино, було задлужене Акционереске дружтво „Руски двор”, а представени и виданя на руским язику НВУ „Руске слово” и Заводу за културу войводянских Руснацох.

