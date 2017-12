Усвоєне Предкладанє одлуки о буджету Покраїни за 2018. рок

НОВИ САД – Покраїнска влада на пиятковей схадзки, 9. децембра, усвоєла Предкладанє покраїнскей скупштинскей одлуки о буджету АП Войводини за 2018. рок, з хторим плановани буджет будзе виношиц 68,6 милиярди динари.

Вкупни фискални дефицит проєктовани на уровень од 3,7 милиярди динари, цо менєй за шейсц одсто од вкупних приходох, цо будзе покрите зоз власних средствох Покраїни.

У складзе зоз програму Покраїнскей влади у хторей економски розвой приоритет, основне намаганє у 2018. року трансформация структури ресурсох на хасен тей компоненти буджета хтора представя инвестицийни розходи. За стратеґийни проєкти од националного значеня обезпечена потримовка и участвованє Републики Сербиї.

Субвенциї плановани у виносу од 9,2 милиярди динари, буду найзаступенши у обласци польопровреди, водопривреди, за розвой поднїмательства, обезпечованє роботи, за вибудов нового будинку РТВ, за информованє, насампредз, на язикох националних меншинох. Тиж будзе предлужене и субвенционованє отвераня нових фабрикох и нових роботних местох прейґ Розвойней аґенциї Войводини.

У рамикох планованого буджету до капиталних проєктох у шицких 45 локалних самоуправох АП Войводини будзе уложене 1,4 милиярди динари вецей як 2017. року.

Плановани буджет, окрем розвойней и инвестицийней, планує и мири социялней потримовки. То, медзи другима, стимулованє наталитету, односно финансийна мешачна помоц каждей фамелиї у хторей ше народзи треце дзецко, стимулованє звонкатїлесного оплодзованя, потримовка школяром и студентом за реґресованє трошкох путованя, як и потримовка розселєним и вигнатим особом и вибеженцом.

Средства з буджету за 2018. року предвидзени и за обнову и оправянє школох и домох школярох, здравствених установох, з чим ше обезпечує континуитет започатих активносцох.

