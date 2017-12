СРИМСКА МИТРОВИЦА – У рамикох 27. Дньох Миколи М. Кочиша внєдзелю, 10. децембра, отримана ище єдна програма у рамикох тей Манифестациї.

На стретнуцу зоз школярами хтори виучую руски язик у Основней школи „Йован Попович“, зоз професорку мср. Монику Абодї, означена 120-рочнїца професора Янка Ерделя (1897–1971).

