Ище мож уплациц пакецики за Миколая у наших парохийох

НОВИ САД/ВЕРБАС/КОЦУР – У новосадскей парохиї св. апостолох Петра и Павла ютре, 13. децембра, закончує ше приявйованє и уплацованє за пакецики за Миколая. Приявйованє и уплацованє за пакецик, котри кошта 600 динари, мож окончиц при панїматки Рацовей и Меланиї Римар. Святи Миколай дзецом подзелї пакецики на нєдзелю,17. децембра, после вечаршей Служби Божей, котра почина на 18 годзин.

И шицки вирни нововербаскей парохиї Св. Владимира, можу своїм наймладшим уплациц пакецик за Миколая по нєдзелю, 17. децембра. Єден пакецик кошта 700 динари, а мож ше уписац при парохови о. Иґорови Вовк. Святи Миколай пакецики подзелї на вовторок 19. децембра после вечаршей Служби Божей.

У старовербаскей церкви Покрова Пресвятей Богородици, пакецики тиж мож заплациц по нєдзелю, 17. децембра. Пакецик кошта 600 динари, а мож го плациц при о. Гудакови, або учительки Славици Мали. Святи Миколай пакецики подзелї на нєдзелю 17. децембра, после Велькей Служби Божей, на 11 годзин, а з тей нагоди будзе и дзецинска програма хтору з дзецми пририхтала учителька Славица Мали.

У Коцуре у церкви Успения Пресвятей Богородици, пакецики тиж мож виплациц по 17. децембер, або у парохиї през тидзень, або на нєдзелю под час богослуженьох, при парохови о. Рацови. Пакецик кошта 500 динари, а Миколай у тей церкви пакецики будзе дзелїц на пондзелок, 18. децембра, после Всеночного, односно коло 19 годзин.

