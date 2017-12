КОЦУР – Пред крачунскима и новорочнима шветами, и у Коцуре будзе орґанизовани Крачунски вашар.

На Крачунским вашаре ше будзе предавац рижни прикраски и предмети потребни за пририхтованє наиходзацих шветох. Вашар будзе отримани у церковней сали грекокатолїцкей церкви у Коцуре на нєдзелю, 17. децембра, од 8 до 19 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)