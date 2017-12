Отримана схадзка интерсекторского тиму за защиту дзецох од насилства у фамелиї

ВЕРБАС – Вчера, 11. децембра, у Вербаше отримана схадзка интерсекторского тиму за защиту дзецох од злоставяня и занєдзбованя, а стан на локалним уровню указує на потребу едукациї членох интерсекторского тиму, роботнїкох на применьованю одредби Закону о зопераню насилства у фамелиї.

Спред Министерства правди Републики Сербиї гуторели совитнїца у Министерству Ивана Славнич и заменїца явного тужителя Ґоряна Мирчич Чалукович, а присутних привитали руководителька Оддзелєня за дружтвени дїялносци у Општини Вербас мр Мира Недич и заменїца предсидателя Општини Миляна Штулич.

На схадзки, хтора источашнє була и обука, и преподаванє, и трибина, найвецей слова було праве о мултисекторским приступу у защити дзецох, хтори окреме обробени у новим Закону.

