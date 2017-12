КУЛА – У рамикох 27. Дньох Миколи М. Кочиша на стреду, 13. децембра, будзе ище єдно стретнуце зоз школярами у рамикох тей Манифестациї.

Стретнуце зоз школярами хтори виучую руски язик у Основней школи „Иса Баїч“ у Кули почнє на 12,30 годзин.

