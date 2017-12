Мини рукометни турнир 15 екипох

ДЕРОНЄ – На Мини рукометним турниру у Дероню, 10. децембра, змагали ше 15 екипи зоз войводянских местох, а медзи нїма и Рукометна секция Основней школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура хтору водзи тренер и учитель Славко Надь.

Екипи ше змагали у трох ґрупох, а керестурска була у ґрупи з екипами з Бачкого Моноштору, Бачкого Брестовцу, Сивцу и домашню екипу з Дироню. Керестурски школяре два змаганя победзели, екипи Сивцу и Моноштору, а страцели од екипох Брестовцу и домашнїх.

Кажда екипа як дарунок достала по єдну рукометну лабду, а кажди учашнїк почасцени зоз сендвичом и соком. Турнир орґанизовал Женски рукометни клуб „Диронь” з потримовку Рукометних союзох Войводини и Сербиї.

(Опатрене 20 раз, нєшка 20)