Општини  два баґери и цистерну за воду

ШИД – У рамикох проєкта „Одвит на позарядово ситуациї – ТАКОЙ”, локална самоуправа вчера достала два баґери, цистерну за воду за пице и провадзацу опрему.

Ключи и превозки предсидательови Општини Предраґови Вуковичови придал спред Делеґациї Европскей униї у Сербиї Штефан Худолин.

Як наглашене, слово о проєкту прейґгранїчного сотруднїцтва помедзи Сербию и Босну и Герцеґовину по хторим Општина Шид достала превозки и опрему у вредносци векшей як 300 000 еври, а Город Сримска Митровица опрему у вредносци коло 200 000 еври.

Баґери и цистерна буду хасновац ЯКП „Стандард” и „Водовод”, а по потреби буду хасновани и у позарядових ситуацийох.

